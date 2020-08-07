Действующие чемпионы НБА нанесли поражение "Орландо"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В поединке НБА действующие чемпионы “Торонто Рэпторс” продлили победную серию в противостоянии с “Орландо Мэджик”, передает корреспондент УНН.
Уже на старте встречи канадский коллектив ушел в отрыв и выигрывал с разгромным счетом 21:6. В дальнейшем “Рэпторс” удерживали комфортное преимущество в более чем 10 очков и выиграли поединок — 109:99.
За “Торонто” 21 баллом и 10 передачами отметился Ванвлит, 15 очков добавил Сиак, 14 Пауэлл. В составе “Орландо” по 15 пунктов в активе Фурнье и Росса.
Добавим, “Торонто” занимает второе место на Востоке с 49 выигрышами и 18 проигрышами. В “Орландо” только 32 победы.