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Чиказька біржа провела перші торги ф'ючерсами Bitcoin

Чиказька біржа провела перші торги ф'ючерсами Bitcoin

Київ • УНН

 • 14250 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Чиказька біржа опціонів (CBOE) провела перші торги ф'ючерсними контрактами на криптовалюту Bitcoin. Таким чином, CBOE стала першим торговельним майданчиком, що працює з біткоін-ф'ючерсами, передає УНН з посиланням на DW.

Перед початком торгів, курс валюти становив 15 тис. доларів за одиницю, після чого на деякий час піднявся до 16,600 тис. доларів, але пізніше курс знизився до позначки 15,940 тис доларів.

Незабаром після початку торгів Bitcoin сайт біржи перестав працювати. Після цього CBOE написали в своєму Twitter , що перебої були пов'язані з перенавантаженням сайту.

Нагадаємо, 8 грудня курс криптовалюти Bitcoin досяг нового історичного рекорду, перевищивши показник у 17 тис. доларів на торгах.

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