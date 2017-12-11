Чикагская биржа провела первые торги фьючерсами Bitcoin

Перед началом торгов, курс валюты составлял 15 тыс. долларов за единицу, после чего на некоторое время поднялся до 16,600 тыс. долларов, но позже курс снизился до отметки 15,940 тыс долларов.

Вскоре после начала торгов Bitcoin сайт биржи перестал работать. После этого CBOE написали в своем Twitter, что перебои были связаны с перегрузкой сайта.

Напомним, 8 декабря курс криптовалюта Bitcoin достиг нового исторического рекорда, превысив показатель в 17 тыс. долларов на торгах.