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Чикаго у небезпеці: місту загрожує зникнення через підвищення рівня води у Мічигані

Київ • УНН

 • 49059 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Через підвищення рівня води в озері Мічиган американському місту Чикаго загрожує зникнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNBC.

Чикаго у небезпеці: місту загрожує зникнення через підвищення рівня води у Мічигані

Деталі

Повідомляють, що зливи та засуха спричиняють різкі коливання рівня води в озері Мічиган, а також у місцевій однойменній річці Чикаго, що завдає серйозної шкоди місту.

Щоб запобігти затопленню, у Чикаго створили шлюзи, які контролюють рівень води в озері та річці. Однак минулого року дощі були настільки сильними, що вперше ця система не спрацювала.

Торік узимку рівень води в озері Мічиган став рекордно високим. Хвилі затопили будинки до третього поверху. Річка Чикаго тоді також вийшла з берегів, унаслідок чого вимкнули електроенергію.

“Найбільший ризик полягає в тому, що зміни клімату призведуть до рівня води, з яким вже не впорається інфраструктура міста, його берегові лінії та будинки”, — зазначає доцент школи довкілля та сталого розвитку університету Мічигану Дрю Гроневолд.

Додамо, що на зміцнення берегової лінії Чикаго інженерний корпус армії США з 2020 року вже витратив 500 мільйонів доларів. У місті висадили десятки тисяч дерев, які можуть запобігти потраплянню дощу в річку.

Окрім того, у місті закликають скоротити викиди вуглекислого газу, оскільки вбачають у цьому єдине реальний варіант боротьби з глобальним потеплінням на місцевому рівні.

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