Чи могла росія допомогти Ірану з розробкою ядерної зброї в обмін на безпілотники - розповів політолог

ukru
“Прослушка” в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
Ексклюзив
09:22 • 33 перегляди

“Прослушка” в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 2388 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 45657 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 155149 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 134231 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 166141 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 191877 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 224330 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 225492 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 455076 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 117750 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 120413 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 110745 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 121063 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 50034 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 155155 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 455080 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 407990 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 616994 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 740733 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 22259 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 38757 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 101885 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 136988 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 220458 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Чи могла росія допомогти Ірану з розробкою ядерної зброї в обмін на безпілотники - розповів політолог

Чи могла росія допомогти Ірану з розробкою ядерної зброї в обмін на безпілотники - розповів політолог

Київ • УНН

 • 309258 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Якщо росія погодилася в обмін на безпілотники надати Ірану технології чи компоненти для виробництва ядерної зброї, це б означало, що росія обміняла високі технології на технологічне сміття. Про це в коментарі УНН розповів політолог Володимир Воля.

Цитата

«У відповідності з іранською ядерною угодою 2015 року, Іран зобов’язався не збагачувати уран вище певної відмітки (3,67% – ред.). Тобто, для того, щоб виготовити ядерну зброю, потрібен високозбагачений уран (більше ніж 20% – ред.). Тож окрім самих технологій, в Ірану повинні бути потужності в достатній кількості, для того, щоб збагачувати уран до необхідного відсотка. І навколо цих відсотків зараз і йде дискусія. Коли Трамп вийшов з угоди щодо ядерної програми, іранці почали поступово запускати центрифуги, які працюють по збагаченню урану. Ще до того, як росія почала використовувати безпілотники іранського походження, були повідомлення про те, що Іран близький до отримання урану, придатного для виготовлення ядерної зброї», – розповів Воля.

Окрім того, на ядерні об’єкти, розміщені на території Ірану, здійснювалася інспекція МАГАТЕ та було встановлене моніторингове обладнання, що контролює відсоток збагачення урану.

«Ця тема досить закрита, і зараз складно сказати, чи вдається Ірану досягти відмітки по збагаченню урану. Поки жодних ознак, що в Ірану є уран, придатний для виготовлення ядерної зброї, немає. Окрім того, росія, яка теж є учасницею договору про ядерну програму Ірану, була однією з держав, яка виступала проти того, щоб Іран отримав ядерну зброю», – зазначив політолог.

Навіть якщо Іран отримав технології для розробки ядерної зброї чи компоненти, як вважає політолог, спецслужби інших держав почали б діяти в напрямку перешкоджання виготовленню Іраном зброї. Паралельно будуть запроваджені санкції, які не дозволять Ірану фінансувати ядерну програму. Окрім того, ядерна бомба потребує випробування, а цей факт складно приховати від світу.

«Існує також питання співставності обміну. Тобто, якщо росія в обмін на низькотехнологічні безпілотники дасть якісь компоненти чи технології для виготовлення ядерної зброї, то це виглядатиме так, що росія знаходиться на тій стадії, щоб обмінювати високі технології на речі, які можна назвати технологічним сміттям. Іран міг би ще отримати технології від КНДР. Проте, вони хоч у певній мірі і незалежні від Китаю, але в деяких питаннях змушені рахуватися із Китаєм. А Китай не передав би технології виробництва ядерної зброї Ірану, адже це суперечить китайській політиці», – розповів політолог.

Також, з його слів, допомагаючи Ірану з розробкою ядерної зброї, росія таким чином здійснювала б недружній крок до багатьох держав, які утримуються від засудження російської агресії проти України. Передусім, щодо Саудівської Аравії та її союзників. Зіпсуються відносини і з Ізраїлем.

«Реакція буде досить жорстка, це змінить конфігурацію на Близькому Сході повністю. Можуть бути навіть удари з боку ізраїльських збройних сил по об’єктах іранської ядерної інфраструктури. Також, я думаю, це могло би змінити позицію із нафтовими цінами. Тому що такий крок росії однозначно буде розцінений як ворожий Саудівською Аравією та її союзниками по Перській затоці. Зараз, на жаль, Саудівська Аравія, ухвалила рішення скоротити видобуток нафти, щоб утримати високими світові ціни на нафту. Це є приводом для конфлікту і з Заходом. У разі ж допомоги росії Ірану, Саудівська Аравія може знизити нафтові ціни, що в результаті знизить доходи росії від нафти. Тому в цьому випадку росія повинна зважувати свою позицію і думати про те, як відреагують держави Перської затоки», – вважає Воля.

Нагадаємо

Хакери злили до мережі документи ядерної програми Ірану: є російський слід.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що країна дедалі більше стурбована "небезпечною близькістю" між росією та Іраном у зв'язку з поставкою вироблених в Ісламській Республіці безпілотників для нападу на Україну і, як наслідок, проводитимуть щоденні оцінки для перегляду своєї позиції щодо конфлікту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$84,120.60
Золото
$3,155.56
Tesla
$258.01
Brent
$74.57
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.70
Ethereum
$1,884.69