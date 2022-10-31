Чи могла росія допомогти Ірану з розробкою ядерної зброї в обмін на безпілотники - розповів політолог

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«У відповідності з іранською ядерною угодою 2015 року, Іран зобов’язався не збагачувати уран вище певної відмітки (3,67% – ред.). Тобто, для того, щоб виготовити ядерну зброю, потрібен високозбагачений уран (більше ніж 20% – ред.). Тож окрім самих технологій, в Ірану повинні бути потужності в достатній кількості, для того, щоб збагачувати уран до необхідного відсотка. І навколо цих відсотків зараз і йде дискусія. Коли Трамп вийшов з угоди щодо ядерної програми, іранці почали поступово запускати центрифуги, які працюють по збагаченню урану. Ще до того, як росія почала використовувати безпілотники іранського походження, були повідомлення про те, що Іран близький до отримання урану, придатного для виготовлення ядерної зброї», – розповів Воля.

Окрім того, на ядерні об’єкти, розміщені на території Ірану, здійснювалася інспекція МАГАТЕ та було встановлене моніторингове обладнання, що контролює відсоток збагачення урану.

«Ця тема досить закрита, і зараз складно сказати, чи вдається Ірану досягти відмітки по збагаченню урану. Поки жодних ознак, що в Ірану є уран, придатний для виготовлення ядерної зброї, немає. Окрім того, росія, яка теж є учасницею договору про ядерну програму Ірану, була однією з держав, яка виступала проти того, щоб Іран отримав ядерну зброю», – зазначив політолог.

Навіть якщо Іран отримав технології для розробки ядерної зброї чи компоненти, як вважає політолог, спецслужби інших держав почали б діяти в напрямку перешкоджання виготовленню Іраном зброї. Паралельно будуть запроваджені санкції, які не дозволять Ірану фінансувати ядерну програму. Окрім того, ядерна бомба потребує випробування, а цей факт складно приховати від світу.

«Існує також питання співставності обміну. Тобто, якщо росія в обмін на низькотехнологічні безпілотники дасть якісь компоненти чи технології для виготовлення ядерної зброї, то це виглядатиме так, що росія знаходиться на тій стадії, щоб обмінювати високі технології на речі, які можна назвати технологічним сміттям. Іран міг би ще отримати технології від КНДР. Проте, вони хоч у певній мірі і незалежні від Китаю, але в деяких питаннях змушені рахуватися із Китаєм. А Китай не передав би технології виробництва ядерної зброї Ірану, адже це суперечить китайській політиці», – розповів політолог.

Також, з його слів, допомагаючи Ірану з розробкою ядерної зброї, росія таким чином здійснювала б недружній крок до багатьох держав, які утримуються від засудження російської агресії проти України. Передусім, щодо Саудівської Аравії та її союзників. Зіпсуються відносини і з Ізраїлем.

«Реакція буде досить жорстка, це змінить конфігурацію на Близькому Сході повністю. Можуть бути навіть удари з боку ізраїльських збройних сил по об’єктах іранської ядерної інфраструктури. Також, я думаю, це могло би змінити позицію із нафтовими цінами. Тому що такий крок росії однозначно буде розцінений як ворожий Саудівською Аравією та її союзниками по Перській затоці. Зараз, на жаль, Саудівська Аравія, ухвалила рішення скоротити видобуток нафти, щоб утримати високими світові ціни на нафту. Це є приводом для конфлікту і з Заходом. У разі ж допомоги росії Ірану, Саудівська Аравія може знизити нафтові ціни, що в результаті знизить доходи росії від нафти. Тому в цьому випадку росія повинна зважувати свою позицію і думати про те, як відреагують держави Перської затоки», – вважає Воля.

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