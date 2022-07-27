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Четверта людина «вилікувалась» від ВІЛ - ЗМІ

Четверта людина «вилікувалась» від ВІЛ - ЗМІ

Київ • УНН

 • 245362 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Дослідники СНІДу оголосили в середу, що четверта людина була «вилікована» від ВІЛ, але небезпечна процедура може не втішити десятки мільйонів людей, які живуть із вірусом у всьому світі. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

66-річний чоловік, названий пацієнтом City of Hope на честь каліфорнійського центру, де він лікувався, оголошено про стан ремісії.

Він є другою людиною, про яку було оголошено, що він вилікувався цього року, після того, як дослідники заявили в лютому, що в американки, яку назвали пацієнткою з Нью-Йорка, також настала ремісія.

Пацієнт City of Hope, як і пацієнти з Берліна та Лондона до нього, досяг стійкої ремісії від вірусу після пересадки кісткового мозку для лікування раку.

City of Hope мав ВІЛ протягом 31 року, довше, ніж у будь-якого попереднього пацієнта, у якого настала ремісія.

Після того, як йому поставили діагноз лейкемія, у 2019 році йому зробили трансплантацію кісткового мозку зі стовбуровими клітинами від неспорідненого донора з рідкісною мутацією, в якій відсутня частина гена CCR5, що робить людей стійкими до ВІЛ.

Він дочекався вакцинації від Covid-19 у березні 2021 року, щоб припинити прийом антиретровірусних препаратів, і з того часу у нього ремісія як від ВІЛ, так і від раку.

Але це складна процедура із серйозними побічними ефектами і «не підходить для більшості людей із ВІЛ», додають лікарі.

Дослідники визначили, що клітина із ВІЛ має кілька особливих характеристик. Вона може розмножуватись краще, ніж більшість інших, її важко "вбити", вона стійка і її важко виявити.

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