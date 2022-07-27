Четвертый человек «вылечился» от ВИЧ – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Исследователи СПИДа объявили в среду, что четвертый человек был «вылечен» от ВИЧ, но опасная процедура может не утешить десятки миллионов людей, живущих с вирусом во всем мире. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
66-летний мужчина, названный пациентом City of Hope в честь калифорнийского центра, где он лечился, объявлен о состоянии ремиссии.
Он является вторым человеком, о котором было объявлено, что он вылечился в этом году, после того, как исследователи заявили в феврале, что у американки, которую назвали пациенткой из Нью-Йорка, также наступила ремиссия.
Пациент City of Hope, как и пациенты из Берлина и Лондона до него, достиг стойкой ремиссии от вируса после пересадки костного мозга для лечения рака.
City of Hope имел ВИЧ в течение 31 года, дольше, чем у любого предыдущего пациента, у которого наступила ремиссия.
После того, как ему поставили диагноз лейкемия, в 2019 году ему сделали трансплантацию костного мозга со стволовыми клетками от неродственного донора с редкой мутацией, в которой отсутствует часть гена CCR5, что делает людей устойчивыми к ВИЧ.
Он дождался вакцинации от Covid-19 в марте 2021 года, чтобы прекратить прием антиретровирусных препаратов, и с тех пор у него ремиссия как от ВИЧ, так и от рака.
Но это сложная процедура с серьезными побочными эффектами и «не подходит для большинства людей с ВИЧ», добавляют врачи.
Исследователи определили, что клетка с ВИЧ имеет несколько особых характеристик. Она может размножаться лучше, чем большинство других, ее трудно "убить", она устойчива и ее трудно обнаружить.