Четверо військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілу на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Внаслідок обстрілів поблизу села Кримське четверо українських військовослужбовців зазнали поранень. Про це повідомив заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко, передає УНН з посиланням на прес-службу Луганської ОДА.
Так, у напрямку села Кримське бойовики п’ять разів застосовували 120-мм і 82-мм міномети, гранатомети різних типів, зенітні установки, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
“У результаті обстрілів четверо наших захисників зазнали поранень і були доставлені до госпіталю”, — сказано у повідомленні.
Також з гранатометів різних типів, БТР, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї п’ять разів були обстріляні розташування сил АТО поблизу сіл Новозванівка та Новоолександрівка Попаснянського району.
Також біля смт Станиця Луганська російсько-терористичні війська відкривали вогонь з гранатометів різних типів. У районі працював ворожий снайпер.
“Бойовики своїми невпинними обстрілами руйнують інфраструктуру, житлові будинки та б’ють по позиціях українських воїнів. Ми відновимо житло та комунікації області, але життя і здоров’я наших хлопців, які захищають державний суверенітет та незалежність України, є для нас найвищою цінністю”, — наголосив Ю.Клименко.