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Четверо военнослужащих получили ранения в результате обстрела в Луганской области

Киев • УНН

 • 7102 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Вследствие обстрелов вблизи села Крымское четверо украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

Четверо военнослужащих получили ранения в результате обстрела в Луганской области

Так, в направлении села Крымское боевики пять раз применяли 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы различных типов, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"В результате обстрелов четверо наших защитников получили ранения и были доставлены в госпиталь", - сказано в сообщении.

Также из гранатометов различных типов, БТР, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия пять раз были обстреляны расположения сил АТО вблизи сел Новозвановка и Новоалександровка Попаснянского района.

Также возле пгт Станица Луганская российско-террористические войска открывали огонь из гранатометов различных типов. В районе работал вражеский снайпер.

"Боевики своими неустанными обстрелами разрушают инфраструктуру, жилые дома и бьют по позициям украинских воинов. Мы восстановим жилье и коммуникации области, но жизнь и здоровье наших ребят, которые защищают государственный суверенитет и независимость Украины, является для нас высшей ценностью ", - подчеркнул Ю.Клименко.

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