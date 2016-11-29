Четверо военнослужащих получили ранения в результате обстрела в Луганской области

Так, в направлении села Крымское боевики пять раз применяли 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы различных типов, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"В результате обстрелов четверо наших защитников получили ранения и были доставлены в госпиталь", - сказано в сообщении.

Также из гранатометов различных типов, БТР, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия пять раз были обстреляны расположения сил АТО вблизи сел Новозвановка и Новоалександровка Попаснянского района.

Также возле пгт Станица Луганская российско-террористические войска открывали огонь из гранатометов различных типов. В районе работал вражеский снайпер.

"Боевики своими неустанными обстрелами разрушают инфраструктуру, жилые дома и бьют по позициям украинских воинов. Мы восстановим жилье и коммуникации области, но жизнь и здоровье наших ребят, которые защищают государственный суверенитет и независимость Украины, является для нас высшей ценностью ", - подчеркнул Ю.Клименко.