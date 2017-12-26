Четверо футболістів залишили ФК "Чорноморець"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Одеський "Чорноморець" завершив співпрацю із захисником Фуссені Бамба, півзахисниками Денисом Васіним, Сергієм Політило та Кирило Ковальцем, передає УНН з посиланням на телеканал "Футбол 1".
Наразі дані чотири спортсмени знаходяться в пошуках нових команд. Зазначається, що Ковалець вже має пропозицію від представника Білорусі.
Зауважимо, що Ковалець у нинішньому сезоні забив два переможні голи за "моряків" (1 в ворота "Динамо"), а також віддав три результативні передачі.
Статистика Бамби складає 9 проведених поєдинків за одеситів у нинішній кампанії – 1 гол, вінгер Васін має 14 ігор при 2 голах і 4 асистах, а Політило відіграв 18 разів при 2 результативних пасах.
Як повідомляв УНН, раніше стан одеситів покинув наставник Дулуб, а також гравці Гутор і Ндіайе.