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"Червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ": Кулеба жорстко відповів Кремлю

"Червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ": Кулеба жорстко відповів Кремлю

Київ • УНН

 • 34789 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Україна зі свого боку кордону з РФ сама розбереться, що робити в інтересах українського народу і безпеки країни та Європи. Про це написав у себе в Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє УНН.

Цитата:

“Червоні лінії” Путіна обмежуються територією РФ. З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи“, — написав український міністр.

Контекст

Раніше сьогодні прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС, заявив, що Володимир Путін і Олександр Лукашенко неодноразово обговорювали тему начебто потенційного розширення НАТО на територію України. “Президент Путін говорив, що це знаходиться за межею тих самих червоних ліній, про які він неодноразово говорив раніше”, — сказав представник Кремля.

Додамо

Раніше сьогодні Лукашенко заявив, що домовився з Путіним вживати стосовно України певні заходи у відповідь на нібито розгортання там американських військових баз США.

Україна на це відповіла, що самопроголошений президент засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики та просторікує про примарні американські бази та табори бойовиків в нашій країні, паралельно перетворюючи Білорусь в суцільну військову базу Росії.

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