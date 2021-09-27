"Червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ": Кулеба жорстко відповів Кремлю

Цитата:

“Червоні лінії” Путіна обмежуються територією РФ. З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи“, — написав український міністр.

Контекст

Раніше сьогодні прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС, заявив, що Володимир Путін і Олександр Лукашенко неодноразово обговорювали тему начебто потенційного розширення НАТО на територію України. “Президент Путін говорив, що це знаходиться за межею тих самих червоних ліній, про які він неодноразово говорив раніше”, — сказав представник Кремля.

Додамо

Раніше сьогодні Лукашенко заявив, що домовився з Путіним вживати стосовно України певні заходи у відповідь на нібито розгортання там американських військових баз США.

Україна на це відповіла, що самопроголошений президент засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики та просторікує про примарні американські бази та табори бойовиків в нашій країні, паралельно перетворюючи Білорусь в суцільну військову базу Росії.