Червоне м'ясо, рис, копченості: лікар-онколог пояснив, чому у різних країнах ці продукти провокують рак у людей

Цитата

“Це фактори ризику, а не фактори, які призводять до виникнення захворювання. Дійсно, при тривалому і дуже великому вживанні червоного м’яса — це фактор ризику. Загалом факторів ризику можна назвати багато. Припустимо, чому в Прибалтиці висока захворюваність, наприклад, раку стравоходу — посилаються на те, що вони вживають велику кількість копченої риби, копченостей. В Японії висока захворюваність на рак шлунка, значно вище, ніж в Україні або в Європі, тому що вони вживають велику кількість рису, теж фактор. Це все фактори ризику”, — пояснив він.

У людей, які вживають у великих кількостях червоне м’ясо частота виникнення цих форм раку і злоякісних пухлин, вище, ніж у інших, додає онколог.

“Колоректальний рак — це рак, який вражає товсту і пряму кишку. Чому, тому що товста і пряма кишка — це той відділ кишечника у людини, де відбуваються певні процеси. Якщо взяти весь кишечник, то він ділиться на дві половини, тонка кишка і товста кишка. У тонкій кишці у людини відбувається всмоктування води, поживних речовин, які в шлунку розщеплюються, потім в тонкій кишці відбувається подальше розщеплення, тому що туди додається жовч і панкреатичний сік. У товстій кишці процеси трохи інші. У правій половині товстої кишки спостерігається так зване Вторинне всмоктування води, а в лівій половині товстої кишки там формується кал, вода йде і утворюється справжній кал. Тому в товстій кишці відбуваються процеси всмоктування, і в калі, що виділяється, якраз речовини, які „не потрібні“ організму. Контакт цих продуктів зі слизовою може призводити до виникнення злоякісних пухлин”, — прокоментував Думанський.

Онколог нагадав, що щороку в Україні на рак хворіють 140 тисяч осіб, а помирає понад 60 тисяч.

Додамо

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грам на тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров’я, тим часом, повідомляє про дані, що встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.