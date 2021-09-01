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Червоне м'ясо підвищує ризик розвитку цукрового діабету у жінок - вчені

Київ • УНН

 • 28582 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Вживання червоного м'яса підвищує ризик розвитку цукрового діабету у жінок. До такого висновку прийшли американські вчені, передає УНН з посиланням на American Diabetes Association.

Деталі

Свої висновки експерти зробили на підставі 8-річного дослідження. У ньому взяли участь 37,3 тис. жінок.

За підсумком фахівці з'ясували, що часте споживання червоного м'яса (більше п'яти разів на тиждень) значно збільшує ризик розвитку діабету ІІ типу.

Всього під час дослідження діабетом ІІ типу захворіли 1 тис. 558 жінок. Всі вони вживали червоне м'ясо - як оброблене так і необроблене - вище норми.

"Наші дані показують, що більш високе споживання всього червоного м'яса, різних м'ясних продуктів, може збільшити ризик розвитку діабету ІІ типу у жінок", - резюмували вчені.

Доповнення

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м'яса до 500 грам на тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров'я тим часом повідомляє про дані, які встановлюють зв'язок між споживанням червоного м'яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров'я рекомендують обмежити вживання в їжу м'ясної продукції і червоного м'яса, оскільки з ними пов'язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

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