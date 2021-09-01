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Красное мясо повышает риск развития сахарного диабета у женщин - ученые

Красное мясо повышает риск развития сахарного диабета у женщин - ученые

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Употребление красного мяса повышает риск развития сахарного диабета у женщин. К такому выводу пришли американские ученые, передает УНН со ссылкой на American Diabetes Association.

Детали

Свои выводы эксперты сделали на основании 8-летнего исследования. В нем приняли участие 37,3 тыс. женщин.

По итогу специалисты выяснили, что частое потребление красного мяса (более пяти раз в неделю) значительно увеличивает риск развития диабета ІІ типа.

Всего в ходе исследования диабетом ІІ типа заболели 1 тыс. 558 женщин. Все они употребляли красное мясо – как обработанное так и не обработанное - выше нормы.

"Наши данные показывают, что более высокое потребление всего красного мяса, различных мясных продуктов, может увеличить риск развития диабета ІІ типа у женщин", - резюмировали ученые.

Дополнение

Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.

Всемирная организация здравоохранения тем временем сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

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