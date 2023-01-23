Чернівецька громада завдяки “МХП-Громаді” придбала щепкоріз для виробництва альтернативного біопалива
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Чернівецька громада (Чернівецька селищна рада) стала переможцем конкурсу «Час діяти, Україно!», який влітку проводив наш Фонд "МХП-Громаді". За свій проєкт “Щепоріз – економії девіз” громада отримала 94500 грн і придбала подрібнювач гілок. Про це повідомили у пресслужбі підприємства “МХП-Агрокряж”, передає УНН.
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Наявність такого щепорізу в громаді допоможе забезпечити комунальні установи біопаливом, а а також покращити рівень благоустрою та зменшити фінансове навантаження на місцевий бюджет.
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“Біопаливо вдало замінює природній газ, являючись відновлювальним джерелом енергії. Щороку придорожні території заростають кущами, деревами. Як показує практика, після очищення придорожніх смуг, санітарної очистки лісопосадок залишається значний обсяг відходів деревини, які накопичуються на сміттєзвалищі ТПВ, лісосмугах та пустирях. Тепер з таким щепорізом на території Чернівецької селищної ради ми можемо провести благоустрій в 7 старостинських округах та забезпечити твердим паливом соціальну сферу та внутрішньо переміщених осіб”, - розповіла селищний голова Олена Бень.
Нагадаємо
Конкурс “Час діяти, Україно!” тривав з 9 по 31 серпня. За цей час з 11 областей України організатори отримали майже 400 проєктів. Попередньо бюджет конкурсу становив 5 млн грн. Однак, отримавши велику кількість важливих для місцевих мешканців проєктів, БФ “МХП – Громаді” знайшов резервні кошти, аби замість 70 проєктів підтримати 102 ініціативи. Переможці отримали від 50 000 до 100 000 підтримки на втілення своїх проектів.
Довідка
"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.