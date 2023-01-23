Черновицкая громада благодаря "МХП-Громаді" приобрела щепкорез для производства альтернативного биотоплива

Детали

Наличие такого щепкореза в громаде поможет обеспечить коммунальные учреждения биотопливом, а также улучшить уровень благоустройства и уменьшить финансовую нагрузку на местный бюджет.

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“Биотопливо удачно заменяет природный газ, являясь возобновляемым источником энергии. Каждый год придорожные территории зарастают кустами, деревьями. Как показывает практика, после очистки придорожных полос, санитарной очистки лесопосадок остается значительный объем отходов древесины, которые накапливаются на свалке ТБО, лесополосах и пустырях. Теперь с таким щепорезом на территории Черновицкого поселкового совета мы можем провести благоустройство в 7 старостинских округах и обеспечить твердым топливом социальную сферу и внутренне перемещенных лиц”, - рассказала поселковый голова Елена Бень.

Напомним

Конкурс “Время действовать, Украина!” длился с 9 по 31 августа. За это время из 11 областей Украины организаторы получили почти 400 проектов. Предварительно бюджет конкурса составлял 5 млн грн. Однако, получив большое количество важных для местных жителей проектов, БФ “МХП – Громаді” нашел резервные средства, чтобы вместо 70 проектов поддержать 102 инициативы. Победители получили от 50 000 до 100 000 поддержки на воплощение своих проектов.

Справка

"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.