"Черги" на українсько-російському кордоні: у ДПСУ кажуть, працюють ритмічно, а зранку машин взагалі не прибувало

Цитата

“Український пункт пропуску працює ритмічно, стабільно, і приймає всі вантажні транспортні засоби, які прибувають з російського пункту пропуску. Тому дивує така риторика контрольних служб Російської Федерації, оскільки зокрема з 8:00 до 10:00 жодна вантажівка з російського пункту пропуску до українського навіть не прибувала. Всі машини, які прибувають, запускаються до пункту пропуску для проходження оформлень”, — сказав прес-секретар.

Деталі

Зі слів Демченка, за минулу добу на в’їзд в Україну через пункт пропуску “Гоптівка”, напроти російського “Нехотеєвка”, було оформлено близько 140 вантажних транспортних засобів.

“Ті транспортні засоби, які очікують на виїзд, також проходять оформлення у нашому пункті пропуску, і за готовністю прийняти суміжною стороною випускаються у тому напрямку. Але ритмічності в роботі російського пункту пропуску щодо напрямку руху вантажних транспортних засобів з України в Росію ми не бачимо”, — додав він.

Контекст

Раніше сьогодні у пресслужбі Бєлгородської митниці РФ заявили, що начебто перед багатостороннім пунктом пропуску в Білгородській області для виїзду з Росії в Україну утворилася черга начебто з вантажних автомобілів. Причина черги, як заявили в РФ, в “нерівномірному прийомі машин суміжної стороною”.