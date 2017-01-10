Через “замінування” залізничного вокзалу у Дніпрі евакуювали 125 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У Дніпрі через повідомлення замінування залізничного вокзалу рятувальники евакуювали 125 осіб. Після обстеження будівлі експерти-вибухотехніки та кінологи не виявили жодного вибухового та небезпечного для життя пристрою. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.
“Повідомлення про замінування надійшло 10 січня о 1:30 ночі до Дніпровського відділу поліції. Чоловічий голос повідомив: “Я беженец из Донецка. Железнодорожный вокзал заминирован”, — йдеться в повідомленні.
Відомості про подію внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушенняза ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).
Наразі поліція вживає заходи для встановленню та затримання зловмисника. За неправдиве повідомлення про замінування вокзалу йому загрожує до 6 років позбавлення волі.