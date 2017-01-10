Из-за "минирования" железнодорожного вокзала в Днепре эвакуировали 125 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Днепре из-за сообщения о заминировании железнодорожного вокзала спасатели эвакуировали 125 человек. После обследования здания специалисты-взрывотехники и кинологи не обнаружили ни одного взрывного и опасного для жизни устройства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
"Сообщение о заминировании поступило 10 января в 1:30 ночи в Днепровский отдел полиции. Мужской голос сообщил: "Я беженец из Донецка. Железнодорожный вокзал заминирован", - говорится в сообщении.
Сведения о событии внесли в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).
В настоящее время полиция принимает меры по установлению и задержанию злоумышленника. За ложное сообщение о заминировании вокзала ему грозит до 6 лет лишения свободы.