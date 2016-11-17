Через заблокований на Закарпатті пункт пропуску "Тиса" на кордоні утворилась черга у 60 авто
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 17 листопада. УНН. "Пересічники" заблокували вже третій пункт пропуску на Закарпатті - "Тиса", що на кордоні з Угорщиною. Внаслідок утворилась черга з 60 автомобілів. Про це кореспонденту УНН розповіла речниця Чопського прикордонного загону Наталія Єськіна.
Вона зазначила, що акція почалась близько 17-ї години і була неочікуваною. Перекриття під'їзду до пункту пропуску розпочали близько 30 авто "пересічників".
Наразі утворилась черга з 60 авто на під'їзді до пункту пропуску. Люди у черзі невдоволені ситуацією, обурені неможливістю проїхати через "Тису".
Натомість учасники акції вибірково пропускають автомобілі, а саме з літніми людьми, вагітними жінками і пасажирами з дітьми.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, ще один пункт пропуску "пересічники" заблокували на Закарпатті.