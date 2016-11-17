Из-за заблокированного на Закарпатье пункта пропуска "Тиса" на границе образовалась очередь из 60 авто
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 17 ноября. УНН. "Пересечники" заблокировали уже третий пункт пропуска на Закарпатье - "Тиса" на границе с Венгрией. Вследствие образовалась очередь из 60 автомобилей. Об этом корреспонденту УНН рассказала пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Наталья Еськина.
Она отметила, что акция началась около 17 часов и была неожиданной. Перекрытие подъезда к пункту пропуска начали около 30 авто "пересечников".
Сейчас образовалась очередь из 60 авто на подъезде к пункту пропуска. Люди в очереди недовольны ситуацией, возмущены невозможностью проехать через "Тису".
Однако участники акции избирательно пропускают автомобили, а именно с пожилыми людьми, беременными женщинами и пассажирами с детьми.
Напомним, как сообщал УНН, еще один пункт пропуска "пересечники" заблокировали на Закарпатье.