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15 марта, 19:03 • 109429 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150316 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127478 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120732 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107116 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102581 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97467 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Из-за заблокированного на Закарпатье пункта пропуска "Тиса" на границе образовалась очередь из 60 авто

Из-за заблокированного на Закарпатье пункта пропуска "Тиса" на границе образовалась очередь из 60 авто

Киев • УНН

 • 13705 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 17 ноября. УНН. "Пересечники" заблокировали уже третий пункт пропуска на Закарпатье - "Тиса" на границе с Венгрией. Вследствие образовалась очередь из 60 автомобилей. Об этом корреспонденту УНН рассказала пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Наталья Еськина.

Она отметила, что акция началась около 17 часов и была неожиданной. Перекрытие подъезда к пункту пропуска начали около 30 авто "пересечников".

Сейчас образовалась очередь из 60 авто на подъезде к пункту пропуска. Люди в очереди недовольны ситуацией, возмущены невозможностью проехать через "Тису".

Однако участники акции избирательно пропускают автомобили, а именно с пожилыми людьми, беременными женщинами и пассажирами с детьми.

Напомним, как сообщал УНН, еще один пункт пропуска "пересечники" заблокировали на Закарпатье.

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