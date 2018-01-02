Через витік води центр Львова залишився без водопостачання
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 2 січня. УНН. Сьогодні з 11.00 год. припинено водопостачання до будинків у центральній частині міста, у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на розі вулиць Краківська-Шевська. Про це повідомили у "Львіводоканалі", передає кореспондент УНН.
“Сьогодні, орієнтовно, з 11.00 год і до 14.00 год. припинено водопостачання до будинків на вул. Краківська, вул. Шевська, вул. Лесі Українки, пр. Свободи, вул. Беринди, вул. Сербська, у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на розі вулиць Краківська-Шевська”, — повідомили у ЛМКП “Львівводоканал”.
Нагадаємо, на Львівщині внаслідок зіткнення фури та легковика постраждало семеро людей.