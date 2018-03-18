Через вибух ручної гранати на Донбасі постраждало 5 бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. За даними української розвідки, щонайменше п’ятеро бойовиків 7 ОМСБр російсько-окупаційних військ постраждали в наслідок вибуху ручної гранати, передає УНН з посиланням на прес-службу АТО.
“Детонація боєприпасу з невідомих причин сталася у кишені одного з бойовиків. В результаті гри у „кишеньковий більярд“, ще чотири горе-вояка із пораненнями різного ступеня важкості доправлені до хірургічного відділення лікарні у місті Єнакієве,” — дізналися в розвідці.
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Безпосередні командири намагалися приховати інцидент, “списавши” поранення підлеглих на бойові втрати.
Доки вони думали як логічно пояснити недолугість “постраждалих”, інформація про подію дізналося не лише вище командування, а й стало відомо широкому загалу.
Наразі, слідчі органи російсько-окупаційної адміністрації намагаються пов’язати вибух з діями української диверсійної групи.