Через вибух гранати на Вінниччині постраждав 18-річний хлопець

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Житель м. Ямпіль у Вінницькій області постраждав внаслідок вибуху гранати. Про це повідомили у відділі комунікації поліції ГУНП у Вінницькій області, передає УНН.

"25 червня близько 8 години ранку до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію жителя м. Ямпіль з осколковими пораненнями ніг. За попередньою інформацією, потерпілий отримав травми внаслідок вибуху гранати. Поліцією відкрито кримінальне провадження", – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що вибух стався внаслідок необережного поводження хлопця з гранатою в дворі будинку, у якому він проживає. Крім 18-річного потерпілого, ніхто не постраждав.

На місці вибуху працюють слідчі, вибухотехніки та експерти. Поліцейські встановлюють, який саме боєприпас вибухнув та джерело його походження.

Слідчим відділенням поліції відкрито провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, поліція затримала колишнього військового, який кинув бойову гранату в житловий будинок у Глухові. 

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