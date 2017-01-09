Через вибух газового балону загинула восьмирічна дівчинка на Хмельниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Через вибух газового балону з подальшим займанням у квартирі на 2 поверсі 5-поверхового будинку двоє людей травмовано, а 8-річна дитина — загинула на Хмельниччині. Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС, передає УНН.
Так, 8 січня о 14:30 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про вибух газового балону з подальшим займанням у квартирі на 2 поверсі 5-поверхового будинку, розташованого на вул. Шевченка у м.Дунаївці.
“В результаті вибуху до реанімаційного відділення госпіталізовано 32-річну власницю квартири та 11-річну сусідську дівчинку. Під час гасіння пожежі у квартирі рятувальники виявили тіло ще однієї дитини. Як стало відомо, це восьмирічна донька власниці квартири,” — йдеться в повідомленні.
Пожежа локалізована о 14:37, а о 14:42 — ліквідована. Остаточна причина вибуху наразі встановлюється.
Як повідомляв УНН, через пожежу в Одесі загинуло двоє осіб.