Из-за взрыва газового баллона погибла восьмилетняя девочка в Хмельницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Из-за взрыва газового баллона с последующим горением в квартире на 2 этаже 5-этажного дома два человека травмированы, а 8-летний ребенок - погиб в Хмельницкой области. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС, передает УНН.
Так, 8 января в 14:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве газового баллона с последующим горением в квартире на 2 этаже 5-этажного дома, расположенного на ул. Шевченко в г.Дунаевцы.
"В результате взрыва в реанимационное отделение госпитализировали 32-летнюю хозяйку квартиры и 11-летнюю соседскую девочку. Во время тушения пожара в квартире спасатели обнаружили тело еще одного ребенка. Как стало известно, это восьмилетняя дочь хозяйки квартиры", - говорится в сообщении.
Пожар локализован в 14:37, а в 14:42 - ликвидирован. Окончательная причина взрыва устанавливается.
Как сообщал УНН, из-за пожара в Одессе погибли два человека.