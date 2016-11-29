Через страйк пілотів Lufthansa сьогодні в аеропорту “Бориспіль” скасували 8 рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Через продовження страйку пілотів Lufthansa у вівторок в аеропорту “Бориспіль” будуть скасовані вісім рейсів із Києва до Мюнхена і Франкфурта та у зворотному напрямку. Про це повідомили УНН у прес-службі летовища.
“Станом на 29 листопада авіакомпанія Lufthansa відмінила в аеропорту „Бориспіль“ 8 рейсів — 4 на приліт і 4 на відліт в напрямку Мюнхен і Фракфурт”, — зазначили у прес-службі.
Інформації щодо скасування рейсів 30 листопада, як зауважили у прес-службі аеропорту, поки що немає.
Нагадаємо, що страйк пілотів Lufthansa продовжиться 29 і 30 листопада.
Так, 29 листопада пілоти не здійснюватимуть ближні перельоти, 30 листопада — далекі.
Нагадаємо, профспілка пілотів вимагає підвищити оплату праці 5400 пілотів загалом на 22% упродовж п’яти років, рахуючи від 2012 року. Lufthansa пропонує 2,5% збільшення за шестирічний період, до 2019 року. Від початку року вартість акцій компанії впала на 13%, вказує агентство Bloomberg, з причини скасування понад 16 тисяч рейсів у 2014-2015 роках через страйки, а також через конкуренцію з бюджетними авіалініями.