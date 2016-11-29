Из-за забастовки пилотов Lufthansa сегодня в аэропорту "Борисполь" отменили 8 рейсов

"По состоянию на 29 ноября авиакомпания Lufthansa отменила в аэропорту "Борисполь" 8 рейсов - 4 на прилет и 4 на вылет в направлении Мюнхен и Фракфурт", - отметили в пресс-службе.

Информации об отмене рейсов 30 ноября, как отметили в пресс-службе аэропорта, пока нет.

Напомним, что забастовка пилотов Lufthansa продолжится 29 и 30 ноября.

Так, 29 ноября пилоты не будут осуществлять ближние перелеты, 30 ноября - дальние.

Напомним, профсоюз пилотов требует повысить оплату труда 5400 пилотов в среднем на 22% в течение пяти лет, считая с 2012 года. Lufthansa предлагает 2,5% увеличение в шестилетний период, до 2019 года. С начала года стоимость акций компании упала на 13%, указывает агентство Bloomberg, по причине отмены более 16 000 рейсов в 2014-2015 годах из-за забастовок, а также из-за конкуренции с бюджетными авиалиниями.