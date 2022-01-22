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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 70904 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Через снігопад центр Києва у суботу "скували" затори

Через снігопад центр Києва у суботу "скували" затори

Київ • УНН

 • 20240 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. На тлі снігопаду центр Києва "скували" в суботу затори. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані онлайн-сервісу Google Maps.

Деталі

Сильне утруднення руху спостерігається в центрі Києва, на правому березі. Зокрема, йдеться про вулиці: Басейну, Мечникова, Госпітальну, Хрещатик, Богдана Хмельницького, Пушкінську, Прорізну, Архітектора Городецького.

Крім того, рух ускладнено на бульварі Лесі Українки, бульварі Тараса Шевченка, вулицях - Льва Толстого, Ярославів Вал, Володимирській, Великій Житомирській, Павла Скоропадського. А також на Бессарабській площі, і проспектах: Валерія Лобановського і Голосіївському.

На лівому березі затори спостерігаються на вулицях Анни Ахматової, Ревуцького, Декабристів, Михайла Драгоманова та Центральної. Незначне утруднення є на проспектах Миколи Бажана і Петра Григоренка.

Зазначимо, що рух на мостах - Південному, Дарницькому, Північному і Метро - вільний. Незначне утруднення у напрямку на правий берег є на мосту Патона.

Додамо

Зазначимо, що схожа ситуація в Києві спостерігалася у вечір п'ятниці, 21 січня. Через сніг та погіршення погоди, Києв "застряг" у заторах.

Синоптик Наталка Діденко розповіла, що в Києві в суботу та неділю часом буде сніг, поривчастий вітер. Вночі-3-6, вдень 0-2 градуси морозу. Ожеледиця.

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