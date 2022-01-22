Через снігопад центр Києва у суботу "скували" затори
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. На тлі снігопаду центр Києва "скували" в суботу затори. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані онлайн-сервісу Google Maps.
Деталі
Сильне утруднення руху спостерігається в центрі Києва, на правому березі. Зокрема, йдеться про вулиці: Басейну, Мечникова, Госпітальну, Хрещатик, Богдана Хмельницького, Пушкінську, Прорізну, Архітектора Городецького.
Крім того, рух ускладнено на бульварі Лесі Українки, бульварі Тараса Шевченка, вулицях - Льва Толстого, Ярославів Вал, Володимирській, Великій Житомирській, Павла Скоропадського. А також на Бессарабській площі, і проспектах: Валерія Лобановського і Голосіївському.
На лівому березі затори спостерігаються на вулицях Анни Ахматової, Ревуцького, Декабристів, Михайла Драгоманова та Центральної. Незначне утруднення є на проспектах Миколи Бажана і Петра Григоренка.
Зазначимо, що рух на мостах - Південному, Дарницькому, Північному і Метро - вільний. Незначне утруднення у напрямку на правий берег є на мосту Патона.
Додамо
Зазначимо, що схожа ситуація в Києві спостерігалася у вечір п'ятниці, 21 січня. Через сніг та погіршення погоди, Києв "застряг" у заторах.
Синоптик Наталка Діденко розповіла, що в Києві в суботу та неділю часом буде сніг, поривчастий вітер. Вночі-3-6, вдень 0-2 градуси морозу. Ожеледиця.