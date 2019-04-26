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Через розтрату чужого майна екс-голові комерційного банку оголошено про підозру

Через розтрату чужого майна екс-голові комерційного банку оголошено про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Через розтрату понад півтора мільйони доларів США позики отримала від банку сумнівна компанія. Екс-голова комерційного банку підписав відповідні документи без погодження із кредитним комітетом. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції.

Встановлено, що у 2013 році посадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратив понад півтора мільйони доларів США, що належали безпосередньо банку.

“Не маючи необхідних рішень кредитного комітету банку, підозрюваний підписав договори на надання двох позик комерційній структурі. Одна на суму триста тисяч доларів США, друга — на понад мільйон двісті тисяч доларів США. Ці кошти перерахували на рахунки іноземців. Передбачалося, що ці кредити структура отримала, аби налагодити бізнес в Україні. Однак ми маємо обґрунтовані підозри, що це було лише прикриттям задля виведення грошей із банку, адже імпортний контракт щодо поставки товарів так і не виконали”, — розповів заступник начальника відділу слідчого управління ГУНП у м. Києві Сергій Кривун.

Слідчі столичної поліції повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (Розтрата чужого майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Прокуратура міста Києва погодила підготовлене слідчими клопотання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, зловмиснику, який у псевдообміннику обікрав клієнтку на 26700 доларів, оголошено підозру та обрано запобіжний захід.

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