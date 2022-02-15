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Через російську загрозу: в п'ятницю Україна може ініціювати скликання Постійної ради ОБСЄ

Через російську загрозу: в п'ятницю Україна може ініціювати скликання Постійної ради ОБСЄ

Київ • УНН

 • 19745 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Україна розглядає можливість у п'ятницю, 18 лютого, провести спільне засідання Постійної ради та форуму безпекової співпраці ОБСЄ через російську загрозу біля своїх кордонів. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує УНН.

Цитата

"Україна ініціювала засідання за участі Росії та усіх держав-підписантів, де російська сторона має надати пояснення. Я вдячний польському головуванню в ОБСЄ за оперативне скликання такого засідання вже сьогодні, 15 лютого. Якщо і сьогодні Росія продовжить зневажати свої зобов'язання та приховувати від світу мету своїх дій, ми підемо далі. Вже у п'ятницю я ініціюю проведення спільного засідання Постійної ради та форуму безпекового співробітництва, основних органів ОБСЄ, де будемо обговорювати з державами-учасницями не лише саму ситуацію, але і рекомендації до спільних дій", - сказав міністр.

Деталі

З його слів, напередодні Генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Шмідт застосувала інструментарій з раннього попередження конфліктів.

Дипломат розповів, що це лише третій в історії випадок практичного застосування цього інструментарію ОБСЄ: попередні два стосувались подій в зоні Нагірнокарабахського конфлікту у 2012 році та незаконного затримання Росією українських моряків у 2018 році.

"На практиці це означає, що Генеральна секретарка ОБСЄ адресувала всім главам делегацій держав-учасниць спеціальний лист, у якому привертається увага постійної ради ОБСЄ до зростання напруги та ризику ескалації ситуації. Це крок до дипломатичного запобігання подальшої ескалації", - додав Кулеба.

Нагадаємо

Росія минулого тижня не відповіла на запит України згідно щодо пояснень військової присутності поблизу кордонів нашої держави. Після цього було вирішено скликати засідання ОБСЄ.

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