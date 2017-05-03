Через пожежну небезпеку в Україні оголошено штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. 4-7 травня в Україні, крім західних, Вінницької та Житомирської областей, висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу), в Київській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру.
"4-7 травня в Україні, крім західних, Вінницької та Житомирської областей, висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу), в Київській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН 30 квітня, у Києві на травневі свята оголосили про пожежну небезпеку.