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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Через пожежну небезпеку в Україні оголошено штормове попередження

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. 4-7 травня в Україні, крім західних, Вінницької та Житомирської областей, висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу), в Київській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру.

Через пожежну небезпеку в Україні оголошено штормове попередження

"4-7 травня в Україні, крім західних, Вінницької та Житомирської областей, висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу), в Київській, Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН 30 квітня, у Києві на травневі свята оголосили про пожежну небезпеку.

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