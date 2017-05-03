Из-за пожарной опасности в Украине объявлено штормовое предупреждение

"4-7 мая в Украине, кроме западных, Винницкой и Житомирской областей, высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса), в Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН 30 апреля, в Киеве на майские праздники объявили о пожарной опасности.