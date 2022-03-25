Через повний провал вторгнення в Україну у міністра оборони росії інфаркт - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі повідомив, що у міністра оборони росії інфаркт. Про це інформує УНН.
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"У Шойгу інфаркт. Тому він не з'являється на публіці із середини березня. Інфаркт у шойгу стався після жорсткого пред'явлення з боку путіна за повний провал вторгнення в Україну", - заявив Антон Геращенко.
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Чиновник додав, що наразі міністр оборони росії сергій шойгу проходить реабілітацію у головному військовому клінічному шпиталі імені М. М. Бурденка в Москві.