Из-за полного провала вторжения в Украину у министра обороны россии инфаркт - Геращенко

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"У Шойгу инфаркт. Поэтому он не появляется на публике с середины марта. Инфаркт у шойгу произошел после жесткого предъявления со стороны Путина за полный провал вторжения в Украину", - заявил Антон Геращенко.

Детали

Чиновник добавил, что в настоящее время министр обороны россии сергей шойгу проходит реабилитацию в главном военном клиническом госпитале имени Н. М. Бурденко в Москве.