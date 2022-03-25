Из-за полного провала вторжения в Украину у министра обороны россии инфаркт - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Антон Геращенко в своем Telegram-канале сообщил, что у министра обороны россии инфаркт. Об этом информирует УНН.
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"У Шойгу инфаркт. Поэтому он не появляется на публике с середины марта. Инфаркт у шойгу произошел после жесткого предъявления со стороны Путина за полный провал вторжения в Украину", - заявил Антон Геращенко.
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Чиновник добавил, что в настоящее время министр обороны россии сергей шойгу проходит реабилитацию в главном военном клиническом госпитале имени Н. М. Бурденко в Москве.