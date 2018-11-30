Через похолодання збільшився відбір газу з підземних сховищ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. НАК “Нафтогаз України” через похолодання збільшив відбір газу із підземних сховищ. Про це у Facebook повідомляє прес-служба компанії, передає УНН.
“У підземних сховищах газу (залишається — ред.) близько 16,3 млрд куб. м. Через похолодання обсяги газу за останній тиждень зменшились на 471 млн куб. м”, — йдеться у повідомленні.
Як зауважили у прес-службі компанії, на кінець попереднього опалювального сезону в сховищах було 7,4 млрд куб.м.
“Таким чином, газу в ПСГ достатньо для сталого проходження опалювального періоду”, — запевнили у Нафтогазі.
Нагадаємо, станом на 28 листопада протягом доби з ПСГ України відібрано 61,15 млн куб. м газу.
Як повідомляв УНН, 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% — до 8550 грн за тис. куб. м.