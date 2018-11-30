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Через похолодання збільшився відбір газу з підземних сховищ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. НАК “Нафтогаз України” через похолодання збільшив відбір газу із підземних сховищ. Про це у Facebook повідомляє прес-служба компанії, передає УНН.

“У підземних сховищах газу (залишається — ред.) близько 16,3 млрд куб. м. Через похолодання обсяги газу за останній тиждень зменшились на 471 млн куб. м”, — йдеться у повідомленні.

Як зауважили у прес-службі компанії, на кінець попереднього опалювального сезону в сховищах було 7,4 млрд куб.м.

“Таким чином, газу в ПСГ достатньо для сталого проходження опалювального періоду”, — запевнили у Нафтогазі.

Нагадаємо, станом на 28 листопада протягом доби з ПСГ України відібрано 61,15 млн куб. м газу.

Як повідомляв УНН, 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% — до 8550 грн за тис. куб. м.

Українські Національні Новини

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