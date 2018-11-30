Из-за похолодания увеличился отбор газа из подземных хранилищ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" за похолодания увеличил отбор газа из подземных хранилищ. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба компании, передает УНН.
"В подземных хранилищах газа (остается - ред.) Около 16,3 млрд куб. м. Из-за похолодания объемы газа за последнюю неделю уменьшились на 471 млн куб. м", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе компании, на конец предыдущего отопительного сезона в хранилищах было 7,4 млрд куб.м.
"Таким образом, газа в ПХГ достаточно для стабильного прохождения отопительного периода", - заверили в Нафтогазе.
Напомним, по состоянию на 28 ноября в течение суток с ПХГ Украины отобрано 61,15 млн куб. м газа.
Как сообщал УНН, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.