Через підрив Каховської ГЕС підтоплено 71 будинок та три мости на Херсонщині - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що через підрив росіянами Каховської ГЕС відомо про підтоплення 71 будинку та трьох мостів в області. Про це пише УНН із посилання на повідомлення голови в Telegram.
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"Вода продовжує прибувати та підтоплювати населені пункти Херсонщини. На цю годину відомо про 71 підтоплений будинок. Тільки у селі Тягинка підтоплено 2 мости та 33 житлові будинки. У Бургунці 3 оселі опинилися у воді. У Одрадокам'янці підтоплено міст, через що ускладнено під'їзд до населеного пункту. У селищі Казанське Каховського району області затоплено три десятки домівок", - зазначив Прокудін.
Зараз проводиться евакуація громадян з населених пунктів, які знаходяться у зоні підтоплення.
За словами голови Херсонської ОВА, для евакуації людей залучено 50 автобусів.
"Станом на 15:30 евакуювали 1328 осіб, зокрема з мікрорайону Острів у Херсоні. 136 осіб нагодовано та розміщено в гуманітарних центрах. Потягом евакуювали 43 херсонців, з них - три дитини. За допомогою волонтерів автотранспортом вивезли 114 осіб, зокрема 15 дітей", - заявив Прокудін.