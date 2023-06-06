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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Из-за подрыва Каховской ГЭС подтоплен 71 дом и три моста в Херсонской области - ОВА

Киев • УНН

 • 322245 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС известно о подтоплении 71 дома и трех мостов в области. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение главы в Telegram.

Из-за подрыва Каховской ГЭС подтоплен 71 дом и три моста в Херсонской области - ОВА

Детали

"Вода продолжает прибывать и подтапливать населенные пункты Херсонщины. На этот час известно о 71 подтопленном доме. Только в селе Тягинка подтоплены 2 моста и 33 жилых дома. В Бургунке 3 дома оказались в воде. В Одрадокаменке подтоплен мост, из-за чего затруднен подъезд к населенному пункту. В поселке Казанское Каховского района области затоплено три десятка домов", — отметил Прокудин.

Сейчас проводится эвакуация граждан из населенных пунктов, которые находятся в зоне подтопления.

По словам главы Херсонской ОГА, для эвакуации людей привлечено 50 автобусов.

"По состоянию на 15:30 эвакуировали 1328 человек, в том числе из микрорайона Остров в Херсоне. 136 человек накормлены и размещены в гуманитарных центрах. Поездом эвакуировали 43 херсонцев, из них - три ребенка. С помощью волонтеров автотранспортом вывезли 114 человек, в том числе 15 детей", — заявил Прокудин.

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