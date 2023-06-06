Из-за подрыва Каховской ГЭС подтоплен 71 дом и три моста в Херсонской области - ОВА

Детали

"Вода продолжает прибывать и подтапливать населенные пункты Херсонщины. На этот час известно о 71 подтопленном доме. Только в селе Тягинка подтоплены 2 моста и 33 жилых дома. В Бургунке 3 дома оказались в воде. В Одрадокаменке подтоплен мост, из-за чего затруднен подъезд к населенному пункту. В поселке Казанское Каховского района области затоплено три десятка домов", — отметил Прокудин.

Сейчас проводится эвакуация граждан из населенных пунктов, которые находятся в зоне подтопления.

По словам главы Херсонской ОГА, для эвакуации людей привлечено 50 автобусов.

"По состоянию на 15:30 эвакуировали 1328 человек, в том числе из микрорайона Остров в Херсоне. 136 человек накормлены и размещены в гуманитарных центрах. Поездом эвакуировали 43 херсонцев, из них - три ребенка. С помощью волонтеров автотранспортом вывезли 114 человек, в том числе 15 детей", — заявил Прокудин.