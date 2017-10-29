Через обвал козирка під'їзду на Дніпропетровщині загинув підліток

“28 жовтня у м. Кам’янське, по вул.8-го Березня, внаслідок падіння двох залізобетонних плит — козирка та бокової стінки навісу над під’їздом загинув 1 підліток та ще 2 підлітки постраждало. Постраждалих госпіталізовано до лікарні. Тіло загиблого рятувальники вилучили з-під завалу”, — йдеться у повідомленні.

Наразі з’ясовуються обставини інциденту, ведеться слідство.

Нагадаємо, 27 жовтня внаслідок обвалу у шахті на Львівщині було травмовано трьох працівників.