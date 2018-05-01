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Через обстріли співробітники ДФС не змогли провести ротацію змін – ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували порушення режиму припинення вогню в районі Донецької фільтрувальної станції, внаслідок чого 28 квітня співробітники ДФС не змогли провести ротацію змін. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт СММ ОБСЄ, опублікований 30 квітня.

Через обстріли співробітники ДФС не змогли провести ротацію змін – ОБСЄ

Так, СММ продовжувала сприяти забезпеченню доступу та проїзду співробітників КП "Вода Донбасу" до ДФС, щоб забезпечити її роботу.

"Упродовж дня 28 квітня, перебуваючи на території ДФС, в Авдіївці, Кам'янці та Крутій Балці, а також на залізничному вокзалі в Ясинуватій, спостерігачі зафіксували порушення режиму припинення вогню, зокрема застосування РСЗВ, незважаючи на надані гарантії безпеки. СММ була змушена перенести патрулювання до ДФС на наступний день. Внаслідок недотримання гарантій безпеки 28 квітня співробітники ДФС не змогли провести ротацію змін", – зазначили у Місії.

А 29 квітня СММ сприяла проведенню робіт з розмінування на ДФС і навколо неї, а також ротації співробітників станції.

Крім того, зазначено, що ввечері 27 квітня камера СММ на Донецькій фільтрувальної станції зафіксувала вогневу активність: 2 вибухи невизначеного походження та 1 снаряд зі сходу на захід, а потім ще 2 вибухи невизначеного походження та 1 снаряд із заходу на схід – усе в 1,5-3 км на північ.

А ввечері 28 і вночі 29 квітня камера зафіксувала 7 снарядів з півночі на південь і 1 вибух невизначеного походження – усе на відстані 0,3-3 км на захід.

Нагадаємо, 25 квітня найсильнішому обстрілу піддалися ДФС і насосна станція першого підйому Південнодонбаського водопроводу.

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