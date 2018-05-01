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Из-за обстрелов сотрудники ДФС не смогли провести ротацию смен – ОБСЕ

Киев • УНН

 • 10994 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали нарушения режима прекращения огня в районе Донецкой фильтровальной станции, в результате чего 28 апреля сотрудники ДФС не смогли провести ротацию смен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ, опубликованный 30 апреля.

Из-за обстрелов сотрудники ДФС не смогли провести ротацию смен – ОБСЕ

Так, СММ продолжала способствовать обеспечению доступа и проезда сотрудников КП "Вода Донбасса" к ДФС, чтобы обеспечить ее работу.

"В течение дня 28 апреля, находясь на территории ДФС, в Авдеевке, Каменке и Крутой Балке, а также на железнодорожном вокзале в Ясиноватой, наблюдатели зафиксировали нарушения режима прекращения огня, в частности применение РСЗО, несмотря на предоставленные гарантии безопасности. СММ была вынуждена перенести патрулирование к ДФС на следующий день. Вследствие несоблюдения гарантий безопасности 28 апреля сотрудники ДФС не смогли провести ротацию смен", - отметили в Миссии.

А 29 апреля СММ способствовала проведению работ по разминированию на ДФС и вокруг нее, а также ротации сотрудников станции.

Кроме того, отмечено, что вечером 27 апреля камера СММ на Донецкой фильтровальной станции зафиксировала огневую активность: 2 взрыва неопределенного происхождения и 1 снаряд с востока на запад, а потом еще 2 взрыва неопределенного происхождения и 1 снаряд с запада на восток – все в 1, 5-3 км на север.

А вечером 28 и ночью 29 апреля камера зафиксировала 7 снарядов с севера на юг и 1 взрыв неопределенного происхождения – все на расстоянии 0,3-3 км на запад.

Напомним, 25 апреля сильнейшем обстрелу подверглись ДФС и насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода.

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