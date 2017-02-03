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Через обстріли бойовиків подача води на маріупольський напрямок зупинена

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Через обстріли бойовиків подача води на Маріупольський напрямок зупинена. Про це повідомляє КП “Компанія “Вода Донбасу” на офіційному сайті, передає кореспондент УНН.

Через обстріли бойовиків подача води на маріупольський напрямок зупинена

Більше двох діб ремонтні бригади підприємства не мають можливості виїхати до місця пошкодження магістральних водоводів Південнодонбаська водопроводу, яке імовірно знаходиться в епіцентрі бойових дій — в районі колишнього Ясинуватського поста ДАІ.

Вода з річки Сіверський Донець через насосну станцію першого підйому по двох водоводах діаметром 1 тис. 400 мм надходить на Червоноармійську та Великоанадольську, а також дві Маріупольські фільтрувальні станції.

З моменту виявлення витоку подача на маріупольський напрямок зупинена, постачання води в Маріуполь здійснюється з резервного Старокримського водосховища. Втрати води з пошкоджених відводів становлять 200 тис. куб. м на добу. Але, незважаючи на величезні втрати, подача води на Червоноармійську та Великоанадольську фільтрувальні станції тривають. На Червоноармійську фільтрувальну станцію вода подається в повному обсязі, на Великоанадольську — 20% від необхідного обсягу.

Ремонтні бригади підприємства готові виїхати до місця пошкодження трубопроводів при отриманні гарантій дотримання режиму припинення вогню.

Нагадаємо, 1 лютого під час обстрілу Авдіївки з боку бойовиків, пошкоджений водопровід з технічною водою, підтоплено 5 ділянок.

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