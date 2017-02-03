Из-за обстрелов боевиков подача воды на мариупольское направление остановлена
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Из-за обстрелов боевиков подача воды на Мариупольское направление остановлена. Об этом сообщает КП "Компания" Вода Донбасса "на официальном сайте, передает корреспондент УНН.
Более двух суток ремонтные бригады предприятия не имеют возможности выехать к месту повреждения магистральных водоводов Южнодонбасского водопровода, которое предположительно находится в эпицентре боевых действий - в районе бывшего Ясиноватского поста ГАИ.
Вода из реки Северский Донец через насосную станцию первого подъема по двум водоводам диаметром 1 тыс. 400 мм поступает на Красноармейскую и Великоанадольскую, а также две Мариупольские фильтровальные станции.
С момента обнаружения утечки подача на мариупольское направление остановлена, подача воды в Мариуполь осуществляется из резервного Старокрымского водохранилища. Потери воды из поврежденных отводов составляют 200 тыс. куб. м в сутки. Но, несмотря на огромные потери, подача воды на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции продолжается. На Красноармейскую фильтровальную станцию вода подается в полном объеме, на Великоанадольскую - 20% от необходимого объема.
Ремонтные бригады предприятия готовы выехать к месту повреждения трубопроводов при получении гарантий соблюдения режима прекращения огня.
Напомним, 1 февраля во время обстрела Авдеевки со стороны боевиков, поврежден водопровод с технической водой , подтоплено 5 участков.