Через несплату аліментів у жителя Рівненщини арештували квартиру
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 11 грудня. УНН. На квартиру та банківський рахунок жителя міста Вараш наклали арешт через несплату аліментів. Цю інформацію УНН повідомили в головному територіальному управлінні юстиції в Рівненській області.
Чоловік на утримання дитини заборгував колишній дружині 16,5 тисячі гривень.
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Як розповіла державний виконавець Вараського міського відділу державної виконавчої служби Мар’яна Завгородня, на виклики боржник не реагував.
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“Пізніше виявлено кошти на його іншому банківському рахунку. То ж з нього деякий час і стягувалися гроші. Але попередній борг все одно залишався. Сьогодні дитина, на утримання якої сплачувалися аліменти, вже досягла повноліття. Утім, ми продовжували працювати в цьому провадженні. Нещодавно пояснили жінці, що вона може звернутися до органів досудового розслідування щодо порушення кримінальної справи за несплату боргу з виплати аліментів. На щастя, боржник таки усвідомив всю свою відповідальність та сплатив заборговані аліменти у повному обсязі. Арешт на квартиру та банківський рахунок були зняті”, — розповіла Завгородня.