Из-за неуплаты алиментов у жителя Ровенской области арестовали квартиру
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 11 декабря. УНН. На квартиру и банковский счет жителя города Вараш наложили арест за неуплату алиментов. Эту информацию сообщили УНН в главном территориальном управлении юстиции в Ровенской области.
Мужчина на содержание ребенка задолжал бывшей жене 16,5 тысячи гривен.
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Как рассказала государственный исполнитель Варашского городского отдела государственной исполнительной службы Марьяна Завгородняя, на вызовы должник не реагировал.
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"Позже выявлено средства на его другом банковском счете. Так из него некоторое время и взимались деньги. Но предыдущий долг все равно оставался. Сегодня ребенок, на содержание которого уплачивались алименты, уже достиг совершеннолетия. Впрочем, мы продолжали работать в этом производстве. Недавно объяснили женщине, что она может обратиться в органы досудебного расследования о возбуждении уголовного дела за неуплату долга по выплате алиментов. К счастью, должник таки осознал всю свою ответственность и оплатил долги по алиментам в полном объеме. Арест на квартиру и банковский счет были сняты", - рассказала Завгородняя.