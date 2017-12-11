Из-за неуплаты алиментов у жителя Ровенской области арестовали квартиру

Мужчина на содержание ребенка задолжал бывшей жене 16,5 тысячи гривен.

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Как рассказала государственный исполнитель Варашского городского отдела государственной исполнительной службы Марьяна Завгородняя, ​​на вызовы должник не реагировал.

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"Позже выявлено средства на его другом банковском счете. Так из него некоторое время и взимались деньги. Но предыдущий долг все равно оставался. Сегодня ребенок, на содержание которого уплачивались алименты, уже достиг совершеннолетия. Впрочем, мы продолжали работать в этом производстве. Недавно объяснили женщине, что она может обратиться в органы досудебного расследования о возбуждении уголовного дела за неуплату долга по выплате алиментов. К счастью, должник таки осознал всю свою ответственность и оплатил долги по алиментам в полном объеме. Арест на квартиру и банковский счет были сняты", - рассказала Завгородняя.