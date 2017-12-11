Из-за неуплаты алиментов у жителя Ровенской области арестовали квартиру

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 58949 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 37130 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 105038 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 106628 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 123631 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104874 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106945 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113007 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117326 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123142 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Из-за неуплаты алиментов у жителя Ровенской области арестовали квартиру

Из-за неуплаты алиментов у жителя Ровенской области арестовали квартиру

Киев  •  УНН

 • 11630 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 11 декабря. УНН. На квартиру и банковский счет жителя города Вараш наложили арест за неуплату алиментов. Эту информацию сообщили УНН в главном территориальном управлении юстиции в Ровенской области.

Мужчина на содержание ребенка задолжал бывшей жене 16,5 тысячи гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада ужесточила ответственность за неуплату алиментов

Как рассказала государственный исполнитель Варашского городского отдела государственной исполнительной службы Марьяна Завгородняя, ​​на вызовы должник не реагировал.

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"Позже выявлено средства на его другом банковском счете. Так из него некоторое время и взимались деньги. Но предыдущий долг все равно оставался. Сегодня ребенок, на содержание которого уплачивались алименты, уже достиг совершеннолетия. Впрочем, мы продолжали работать в этом производстве. Недавно объяснили женщине, что она может обратиться в органы досудебного расследования о возбуждении уголовного дела за неуплату долга по выплате алиментов. К счастью, должник таки осознал всю свою ответственность и оплатил долги по алиментам в полном объеме. Арест на квартиру и банковский счет были сняты", - рассказала Завгородняя.

Украинские Национальные Новости

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