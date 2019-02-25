Через нещасні випадки на виробництві торік постраждали майже 5 тисяч осіб

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Минулого року зареєстровано 4 805 потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві. При цьому, більше травмованих серед чоловіків, ніж серед жінок. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.