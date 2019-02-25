Через нещасні випадки на виробництві торік постраждали майже 5 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Минулого року зареєстровано 4 805 потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві. При цьому, більше травмованих серед чоловіків, ніж серед жінок. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.
"Упродовж 2018 року Фондом соціального страхування України зареєстровано 4 805 потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві, серед яких 3 505 осіб, або 72,9% складають чоловіки, 1 300 осіб, або 27,1% – жінки", - сказано в повідомленні.
Серед причин виробничих нещасних випадків за аналітичними даними у 2018 році переважають організаційні - вони складають 66,8% від усіх зафіксованих, зазначили у Фонді.
"Зокрема, йдеться про невиконання вимог інструкцій з охорони праці, невиконання посадових обов’язків, порушення правил безпеки руху, технологічного процесу тощо. Через психофізичні причини сталось 20,9% нещасних випадків, через технічні – 12,3%", - проінформували у Фонді.
За його даними, найвищий рівень травматизму спостерігається серед працівників віком від 50 до 59 років: 1 262 особи, що складає 26,3% від загальної кількості травмованих по Україні за минулий рік.
Нагадаємо, минулого року на шахтах під час аварій постраждало 15 працівників.