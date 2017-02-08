Через нелегальні газові модулі бюджет столиці щорічно втрачає близько 400 млн грн — В.Васильчук
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Тимчасова контрольна комісія (ТТК) з питань АГЗП/АЗС (з питань перевірки діяльності автозаправних станцій (зокрема газових), нафтосховищ (терміналів) на території міста Києва) пропонує внести зміни до статуту Департаменту міського благоустрою. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Братства козацького бойового звичаю “Спас” Вадим Васильчук, передає УНН.
“Протягом роботи комісії ми неодноразово чули від гравців ринку та з публікацій в ЗМІ про непрозорість регулювання ситуації АГЗП/АЗС виконавчою владою. Для покращення ситуації комісія запропонувала внести зміни до статуту Департаменту міського благоустрою, які полягають в можливості здійснювати департаментом демонтаж незаконних (самовільно встановлених) АГЗП/АЗС підрозділом департаменту, а не „сірими“ підрядниками, що непідзвітні жодному з підрозділів виконавчого органу”, — написав він.
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За словами В.Васильчука, бюджет міста Києва недоотримує близько 400 млн грн на рік з реалізації скрапленого газу у зв’язку з наявною ситуацією на ринку АГЗП/АЗС.
“За регламентом Київради, термін дії ТТК збігає в піврічний термін. Вірю, що депутати Київради підтримають продовження роботи комісії ще на рік, і ми спільно з громадськістю міста Києва проведемо інвентаризацію та врегулюємо ситуацію на ринку АГЗП/АЗС м.Києва”, — додав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, точних даних щодо кількості нелегальних газових модулів в столиці на запити тимчасової контрольної комісії (ТТК) з питань АГЗП/АЗС не змогли надати в жодному держоргані.
Також нагадаємо, в Україні згодом з’явиться мобільна лабораторія з перевірки якості LPG. Про це повідомив генеральний директор мережі АЗК WOG Сергій Корецький.
“Продовжуємо будувати газові модулі. Мобільна лабораторія газова (з перевірки якості — ред.) розпочне роботу найближчим часом, і це буде перша мобільна лабораторія газу в Україні, яка в онлайн режимі буде реагувати на звернення клієнтів і на виклики працівників мережі АЗК WOG. Тому що головне це контроль за якістю газу, що продається в мережі АЗК WOG”, — розповів він.