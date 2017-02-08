Из-за нелегальных газовых модулей бюджет столицы ежегодно теряет около 400 млн грн - В.Васильчук

"В течение работы комиссии мы неоднократно слышали от игроков рынка и из публикаций в СМИ о непрозрачности регулирования ситуации АГЗП/АЗС исполнительной властью. Для улучшения ситуации комиссия предложила внести изменения в устав Департамента городского благоустройства, которые заключаются в возможности осуществлять департаментом демонтаж незаконных (самовольно установленных) АГЗП/АЗС подразделением департамента, а не "серыми" подрядчиками, которые подотчетны одному из подразделений исполнительного органа", - написал он.

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По словам В.Васильчука, бюджет города Киева недополучает около 400 млн грн в год по реализации сжиженного газа в связи с имеющейся ситуацией на рынке АГЗП/АЗС.

"По регламенту Киевсовета, срок действия ВКК истекает в полугодовой срок. Верю, что депутаты Киевсовета поддержат продолжение работы комиссии еще на год, и вместе с общественностью города Киева проведем инвентаризацию и урегулируем ситуацию на рынке АГЗП/АЗС Киева", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, точных данных о количестве нелегальных газовых модулей в столице на запросы временной контрольной комиссии (ВКК) по АГЗП/АЗС не смогли предоставить ни в одном госоргане.

Также напомним, в Украине со временем появится мобильная лаборатория по проверке качества LPG. Об этом сообщил генеральный директор сети АЗК WOG Сергей Корецкий.

"Продолжаем строить газовые модули. Мобильная лаборатория газовая (по проверке качества - ред.) начнет работу в ближайшее время, и это будет первая мобильная лаборатория газа в Украине, в онлайн режиме будет реагировать на обращения клиентов и на вызовы работников сети АЗК WOG. Потому что главное это контроль за качеством продаваемого в сети АЗК WOG", - рассказал он.