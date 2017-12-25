Через негоду в аеропорту Інчхона скасували 1400 рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Сильний туман на західному узбережжі провінції Кенгідо та інших провінцій в центральній Кореї в суботу та неділю призвів до скасування великої кількості рейсів та затримок в аеропорту Інчхон у вихідні і на Різдво, передає УНН з посиланням на koreaherald.
Туман відступив, але скасовані раніше рейси вплинули на графік польотів в найбільшому аеропорту країни.
Згідно з повідомленнями адміністрації аеропорту, в понеділок 280 рейсів було затримано через реорганізацію, ще два було скасовано через відсутність бронювання, станом на 1 годину ранку.
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У суботу 562 рейси було скасовано або відкладено. У неділю ще 560 було скасовано або затримано. Якщо враховувати скасовані у понеділок рейси, під час Різдвяних свят через туман було скасовано 1400 рейсів.
Після гучних туманів, органи влади аеропорту мобілізували 120 співробітників та працювали в аварійному режимі протягом 24 годин.
Рейси, затримані в суботу, були перенесені на неділю, а в аеропорту за день спостерігався рекордний потік рейсів.