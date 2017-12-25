Через негоду в аеропорту Інчхона скасували 1400 рейсів

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Сильний туман на західному узбережжі провінції Кенгідо та інших провінцій в центральній Кореї в суботу та неділю призвів до скасування великої кількості рейсів та затримок в аеропорту Інчхон у вихідні і на Різдво, передає УНН з посиланням на koreaherald.